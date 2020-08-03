03 августа 2020 года

По иностранным инвесторам вышли поправки

В закон об иностранных инвестициях в хозяйственные общества со стратегическим значением внесены изменения. При определении зарубежного участия будут приниматься во внимание также временно переданные права на распоряжение голосующими акциями.

Президент Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения были подготовлены Федеральной антимонопольной службой, чтобы избежать попыток обойти требования федерального закона № 57 о предварительном согласовании сделок с государством.

Новый закон предусматривает, что при определении участия иностранного инвестора будут учитываться права на распоряжение голосующими долями (акциями), которые иностранный инвестор временно передал другому лицу – на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки.

Российское законодательство предусматривает особый порядок иностранного участия в стратегических отраслях. К таковым относится и добыча водных биоресурсов.

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