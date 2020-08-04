04 августа 2020 года

По экологическому надзору вышли изменения

Президент Владимир Путин подписал поправку в закон «Об охране окружающей среды». Изменения уточняют осуществление федерального государственного экологического надзора.

Статья 65 федерального закона «Об охране окружающей среды» дополняется пунктом 7.1, сообщает корреспондент Fishnews.

Уточнение касается ситуации, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель осуществляет хозяйственную и (или) иную деятельность с использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя бы один из них подлежит федеральному государственному экологическому надзору. В этом случае в отношении всех таких объектов, а также юрлица или ИП осуществляется только федеральный государственный экологический надзор.

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