04 августа 2020 года

В Камчатском заливе увеличили период пропуска для лосося

Краевая комиссия по анадромным решила продлить период проходных дней в Камчатском заливе и бассейне реки Камчатка. Также определены пропускные периоды в Олюторском районе.

Ранее предполагалось, что режим проходных дней для промышленного и традиционного рыболовства в бассейне реки Камчатка и Камчатском заливе прекратит действовать с 6 августа. Однако теперь региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб приняла решение продлить период пропуска лосося до 24:00 12 августа. Мера распространяется на промышленное, традиционное рыболовство и любительскую рыбалку сетными орудиями лова, сообщает корреспондент Fishnews.

В заливах Корфа и Олюторском и впадающих в них реках пропускные периоды будут действовать еженедельно с понедельника по четверг включительно.

Еще одно решение по восточному побережью – установить пропускные периоды в лагунах Макарьевская, Каюм, лиманах Северный и Южный каждую неделю с понедельника по среду.

По данным с сайта Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, на 2 августа вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае составил 96,9 тыс. тонн.

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