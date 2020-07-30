30 июля 2020 года

Камчатский залив вновь включили в промысловую карту

Краевая комиссия по оперативному регулированию промысла разрешила возобновить добычу лососей в режиме традиционного и промышленного лова в Камчатском заливе и бассейне реки Камчатка.

Открыть промысел решено с 00:00 30 июля, говорится в протоколе заседания комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

При этом с 00:00 3 августа до 24:00 5 августа для промышленного и традиционного рыболовства в бассейне реки Камчатка и Камчатском заливе будут действовать проходные дни, сообщает корреспондент Fishnews. Такое решение объясняется необходимостью пропустить лосось, в первую очередь позднюю форму нерки, на нерест.

Напомним, что стратегия организации промысла лососей в Камчатском крае в этом году предусматривает особые меры по обеспечению воспроизводства нерки бассейна реки Камчатка. С 12 июля лов был приостановлен для пропуска рыбы на нерестилища.

Также комиссия ввела пропускной период с 00:00 часов 30 июля до 24:00 31 июля в заливе Корфа и на реках, впадающих в заливы Олюторский и Корфа. Решение распространяется на промышленное и традиционное рыболовство.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews