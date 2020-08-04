04 августа 2020 года

Подмена икры обернулась уголовным делом

Псковские таможенники выявили более 22 тонн контрабандной икры. По факту нарушения возбуждено уголовное дело.

Попытку нарушения пресекли на таможенном посту «Посинь» в Себежском районе Псковской области.

В вагоне-рефрижераторе перевозилась продукция, заявленная как свежемороженая икра сельди из Норвегии. Груз общим весом более 22 тонн следовал в Казахстан.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, после экспертизы оказалось, что это пробойная соленая икра частиковых рыб. Рыночная стоимость товара на территории России оценивается в сумму свыше 13,8 млн рублей.

Пробойная соленая икра частиковых рыб входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный постановлением правительства РФ, напомнили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере).

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