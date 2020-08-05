05 августа 2020 года

Тунцеловов опять призвали меньше ловить в Индийском океане

Всемирный тунцовый альянс (Global Tuna Alliance, GTA) рекомендует на 25% сократить вылов желтоперого тунца (Thunnus albacares) в Индийском океане. Таким образом предполагается восстановить популяцию в течение двух поколений.

GTA позиционирует себя как «независимую группу компаний розничной торговли и цепочек поставок». В докладе альянса говорится, что желтоперый тунец Индийского океана перелавливается с 2016 г. Авторы документа критикуют меры по управлению промыслом, принимаемые регулятором – Комиссией по тунцам Индийского океана (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC, ИОТК). Если ситуацию не изменить, популяция желтоперого тунца резко сократится уже к 2024 г., считают в GTA. Отраслевое объединение предложило ряд шагов в защиту ценной рыбы.

По словам исполнительного директора альянса Тома Пикерелла, восстановление популяции желтоперого тунца Индийского океана может быть достигнуто только совместными усилиями всех рыболовных флотов, участвующих в его промысле.

«Осталось не так много времени, поскольку в течение следующих пары лет популяция желтоперого тунца может пройти точку невозврата», – подчеркнул представитель GTA.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложения по сокращению добычи желтоперого тунца озвучивались и ранее. В то же время российская отраслевая наука утверждает, что запасы желотоперого и полосатого тунцов недоосваиваются, и считает перспективным открытие их промысла отечественными предприятиями. Поэтому в Росрыболовстве и Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии рассматривают целесообразность вступления нашей страны в IOTC.

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