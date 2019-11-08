08 ноября 2019 года

Рыбакам предлагают подумать о Юго-Восточной Африке

Перспективы организации российского промысла в районе Мадагаскара, Мозамбика и Коморских островов обсуждались на совещании в Росрыболовстве. По данным науки, наибольший интерес в этом районе представляют глубоководные креветки и тунцы.

Африканские страны готовы к сотрудничеству

Переговоры с представителями ряда африканских государств, в том числе о допуске в их воды российских рыбаков, глава Росрыболовства Илья Шестаков провел в рамках недавнего саммита Россия – Африка в Сочи. В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании с Министерством сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Мадагаскара о сотрудничестве в области рыболовства и аквакультуры.

Возможность организации промысла в районе Мадагаскара, Мозамбика и Коморских островов обсуждалась 7 ноября на совещании с участием рыбопромышленников. Встречу проводил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он отметил, что сейчас в Юго-Восточной Африке суда под российским флагом не работают совсем.

«При этом наука говорит о том, что в треугольнике Мадагаскар – Маврикий – Коморские острова есть запасы достаточно ценных видов: тунцы, креветки, крабы. К сожалению, научных данных о состоянии запасов на сегодняшний момент нет. В этих водах работает флот ЕС и КНР. Если есть заинтересованность бизнеса, мы со своей стороны готовы прорабатывать вопросы непосредственно с руководством рыбных ведомств этих государств по выдаче лицензий», – заявил Василий Соколов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, ранее правительство Мадагаскара проинформировало, что может выдать лицензии на добычу креветки, и выразило заинтересованность в организации исследований и промысла в южной части шельфа острова. По словам Василия Соколова, уже подготовлен проект меморандума о взаимопонимании в области рыболовства с Союзом Коморских островов. Правовой основой для рыболовной деятельности в водах Мозамбика может стать межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Нужны заинтересованные компании от российского бизнеса, со своим флотом, которые готовы пойти в этот несколько забытый российским промыслом регион», – подчеркнул замглавы Росрыболовства.

Рыбные запасы нуждаются в переоценке

В ходе совещания Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его Тихоокеанскому филиалу было поручено поднять архивные материалы по рейсам, которые проводились во времена СССР, и подготовить обзор по беспозвоночным и рыбам в зонах Мозамбика, Мадагаскара и Коморских островов. По данным Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО), интерес для российских рыбаков может представлять промысел ракообразных, особенно глубоководных креветок в водах Мадагаскара и Мозамбика. Перспективным направлением также является добыча тунцов.

«Недоосваивается около 200 тыс. тонн желтоперого и полосатого тунцов. При этом промысел тунцов в данном регионе регулируется Комиссией по тунцам Индийского океана (IOTC), и для ведения промысла необходимо вступление в эту организацию. Прогнозируемый вылов может составить порядка 20–40 тыс. тонн тунцов в год», – указал руководитель АтлантНИРО Константин Бандурин.

На совещании заинтересованность в добыче креветки в Юго-Восточной Африке выразил генеральный директор компании «Магаданрыба» Руслан Теленков. Еще два-три предприятия готовы рассмотреть возможность выхода в этот район, после того как получат оценку запасов и будут понимать экономическую выгоду.

По итогам обсуждения Василий Соколов поручил управлению международного сотрудничества Росрыболовства совместно с ВНИРО оценить целесообразность вступления России в IOTC и запланировать участие в тендере по привлечению российского НИС для выполнения исследований в ИЭЗ Маврикия. Кроме того, с властями Мадагаскара будет проработан вопрос о разрешении российским судам вести промысел креветки в ИЭЗ этой страны.

Fishnews