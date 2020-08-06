06 августа 2020 года

«Большая чистка» затронет больше рек и озер

В восьми регионах страны планируется принять дополнительные меры по сохранению уникальных водных объектов. Об этом заявило Министерство природных ресурсов и экологии.

Число мероприятий проекта «Сохранение уникальных водных объектов» федерального нацпроекта «Экология» увеличат в 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

По информации министерства, в правительство направлен перечень из 12 дополнительных мероприятий, планируемых к проведению в 8 регионах.

«Общий объем финансирования – 54,9 млн рублей. Это средства, образовавшиеся в результате экономии при заключении контрактов в 2019 – 2020 годах. Они будут направлены на улучшение экологического состояния гидрографической сети», – отметили в ведомстве.

Планируется рассмотреть проекты из Брянской, Московской, Рязанской, Тверской и Свердловской областей, Крыма, Мордовии и Северной Осетии.

От донных отложений – ила, грунта, излишнего песка – предполагается расчистить реки и озера общей протяженностью 540 км. Это, в частности, позволит создать условия для сохранения водных биоресурсов, обратили внимание в Минприроды.

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