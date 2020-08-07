07 августа 2020 года

Американской рыбе сохранили льготный тариф на возвращение из КНР

Соединенные Штаты до конца года отказались от 25% ввозной пошлины для ряда китайских продуктов. В их числе некоторые виды рыбо- и морепродукции, произведенной из американского сырья, в основном аляскинского.

Срок, на который изначально отменялась 25% ввозная пошлина на ряд продуктов, истек 7 августа. Новый перечень (266 позиций) был опубликован на сайте Торгового представительства США за день до этого – 6 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

До 1 января возвращение повышенной пошлины не грозит пикше, камбалам, и нескольким видам крабовой продукции. В тревожном ожидании импортеры китайских замороженной тиляпии, красного плавающего краба и раков-медведей (Scyllaridae) – эту продукцию в новый список включать не стали.

Президент компании – импортера мороженой рыбопродукции Seven Seas International Игаль Сениор назвал такое решение торгпредства вполне логичным. Он обратил внимание, что в США до сих пор не сложилось развитой индустрии переработки камбал, поэтому практически все их уловы отправляются с Аляски на китайские заводы.

Для импортеров тиляпии ситуация тоже не выглядит слишком удручающей: под отмену пошлины попадали только мелкие упаковки филе, пишет портал Undercurrent News. При этом, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), импорт тиляпии в Соединенные Штаты в с января по май достиг 48,9 тыс. тонн общей стоимостью в 126,5 млн долларов. Это на 21% больше по объему и на 1% – по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года.

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