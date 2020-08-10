10 августа 2020 года

Ученые обновят данные о запасах моллюсков у берегов Приморья

Научное судно «Убежденный» приступило к исследованиям в подзоне Приморье. Экспедиция поможет оценить запасы двустворчатых моллюсков, водорослей, трепанга, кукумарии и кальмара, а также выработать рекомендации для промысла.

Рейс НИС «Убежденный» с участием специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО стартовал 7 августа. Судно вышло из порта Владивосток и направилось в залив Петра Великого, где запланированы водолазные работы для изучения распределения и состояния запасов водорослей, морских ежей и других обитателей морского дна.

Морские исследования будут вестись в течение 35 дней на участке от мыса Поворотный до мыса Золотой, а также в некоторых районах залива Петра Великого. В этих акваториях присутствуют промысловые скопления большого числа двустворчатых моллюсков – спизулы, анадары, гребешка, мерценарии, глицимериса, мактры, мидий, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. В поле зрения ученых также попадут трепанг, кукумария, тихоокеанский кальмар и плантации водорослей – ламинарии, зостеры, агарума, саргассума.

Собранные данные ученые используют для определения величины промыслового запаса беспозвоночных, подготовки материалов обоснования общих допустимых уловов и рекомендуемого вылова на 2021 г. и последующий период.

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