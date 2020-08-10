10 августа 2020 года

Хабаровчанам обещают дешевого лосося

В торговые сети Хабаровского края после 20 августа поступит красная рыба по сниженным ценам, заявили в региональном правительстве. Более доступными для населения планируется сделать свежую горбушу и мороженого гольца.

Решение приняли на совещании в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. В обсуждении приняли участие рыбодобывающие предприятия, отраслевые ассоциации и представители торговли.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, сейчас в проекте реализации населению рыбы по сниженным ценам участвуют более 50 торговых точек, в том числе 15 магазинов в Хабаровске, 12 в Комсомольске-на-Амуре, 9 в поселениях Амурского района. Также дешевая рыба продается в магазинах Солнечного, Ванинского, Советско-Гаванского и Николаевского районов. В краевом минсельхозе надеются, что в случае удачной осенней путин интерес к проекту проявят и другие муниципалитеты.

«Конечно, люди ждут именно лососевых. Первые поставки будут уже после 20 августа. На прилавках появится не только свежая горбуша, но и голец экспортной заморозки. Кроме того, в этом году в проект завели камбалу, минтай и сельдь. Что касается цены, этот вопрос будет решен на следующем совещании», – рассказала начальник управления торговли министерства Алла Сорока.

Ожидается, что первая партия рыбы поступит с севера края, где сейчас идет активный промысел лососей. При ожидаемом улове в 17,5 тыс. тонн рыбаки уже выловили более 11 тыс. тонн, отметили в правительстве региона. С 25 августа в Амурском лимане и бассейне реки Амур начнется добыча осенней кеты, промышленники собираются освоить не менее 10,5 тыс. тонн.

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