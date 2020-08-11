11 августа 2020 года

Судостроители готовят к спуску на воду «Капитана Соколова»

На Северной верфи в Санкт-Петербурге началась подготовка к спуску на воду траулера «Капитан Соколов» – головного в серии из десяти судов, которые строятся по заказу группы «Норебо». Церемония запланирована на 31 августа.

Северная верфь анонсировала дату спуска на воду головного траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Соколов». Первое из десяти судов, заказанных санкт-петербургским корабелам группой «Норебо», планируется в третьей декаде августа переместить из эллинга на открытый стапель, а 31 августа спустить на воду.

Вся серия судов предназначена для лова рыбы донными и пелагическими тралами и полной переработки улова. Траулеры оснащены современными многофункциональными рыбофабриками, которые позволяют выпускать филе морской заморозки, консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

В группе «Норебо» отметили, что темп строительства судна восстанавливается, несмотря на возникшие в связи с коронавирусом сложности, и судостроители прикладывают все усилия для наращивания объемов работ.

«Капитан Соколов» – наш первый траулер, и сейчас верфь нарабатывает новый опыт и компетенции по строительству технологически сложных рыболовных судов. Наши специалисты работают в тесном контакте с петербургскими судостроителями, чтобы оперативно устранять возникающие сложности. Постройка траулера имеет свои особенности, например, большой объем работ по металлизации корпуса и конструкций судна, чтобы обеспечить длительный срок его эксплуатации», – рассказал Fishnews представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Сейчас судостроители как раз выполняют металлизацию наружной части корпуса «Капитана Соколова» для дополнительной защиты от коррозии – на корпусные конструкции выше ватерлинии наносят тонкопленочное цинковое покрытие. Подводную часть судна будет защищать специальная антиобрастающая краска.

На траулере продолжается монтаж донно-бортовой арматуры, механизмов, винторулевого комплекса и рыбопоискового оборудования. Проверяется готовность судна к спуску в соответствии с правилами Российского морского регистра судоходства.

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