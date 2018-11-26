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Планируется, что строительство траулера «Капитан Соколов» станет инновационным проектом. Изображение предоставлено ПАО СЗ «Северная верфь»

В Санкт-Петербурге заложили новый траулер для «Норебо»

Северная верфь приступила к строительству головного траулера «Капитан Соколов» по проекту 170701 для группы «Норебо». Судно получило название в честь бывшего замруководителя Росрыболовства и директора Мурманского рыбного порта Владимира Соколова.

Закладка траулера проходила 23 ноября на «Северной верфи». В церемонии приняли участие представители Росрыболовства, правительства Санкт-Петербурга и Мурманской области, холдинга «Норебо», компании «Рыбпроминвест», ОСК и Российского морского регистра судоходства.

Новый траулер получил имя в честь Владимира Витальевича Соколова, чья жизнь неразрывно связана с рыбной промышленностью Северного бассейна. В 1974 г. он окончил Мурманское мореходное училище, много лет проработал на судах Мурманского тралового флота (сейчас входил в холдинг «Норебо»). С 2007 г. руководил Мурманским морским рыбным портом и смог вывести старейшее и социально значимое предприятие региона из кризисной ситуации. В феврале 2014 г. Владимир Соколов был назначен замглавы Росрыболовства, курировал вопросы борьбы с браконьерством, безопасности промысла, деятельности рыбопромыслового флота и рыбных портов. Ушел из жизни в июле 2015 г.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что в ближайшие два года на российских верфях будет заложено около 40 рыболовных судов, и поблагодарил руководство «Норебо» за решение сохранить память о Владимире Соколове в названии головного судна серии.

«Этот траулер для нас особенный. Мы отдаем дань уважения нашему товарищу, наставнику, капитану Владимиру Витальевичу Соколову, который прошел путь от моряка до заместителя руководителя Росрыболовства. Он с большой ответственностью и любовью относился к своей профессии, был настоящим рыбаком», – обратился глава ведомства к участникам мероприятия.

Заказчиком судна выступает АО «Рыбпроминвест» (входит в группу «Норебо»). Планируется, что новый траулер будет задействован на промысле трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике, где сейчас работает остальной флот предприятия. По условиям контракта «Капитан Соколов» должен быть передан заказчику до конца 2020 г.

«Мы замахнулись на амбициозный проект, аналогов которого нет в мире, и я уверен, что справимся с ним, - заявил гендиректор «Рыбпроминвеста» Владимир Григорьев. - Это инновационный проект, мы анализировали все мировые новинки. Все, что есть современного в рыбном промысле и переработке, будет внедрено на этом судне. Это и возможность работать тремя тралами, и огромная перерабатывающая фабрика, которая сможет выпускать самые разнообразные виды рыбной продукции».

Как сообщает корреспондент Fishnews, по проекту на судне длиной 81,6 м будут использоваться передовые технологии вылова и безотходной переработки рыбы. На борту «Капитана Соколова» установят рыбофабрику общей производительностью 150 тонн в сутки. Траулер сможет одновременно разместить до 1200 тонн замороженной рыбопродукции и 95 тонн рыбных консервов.

Судно строится под наблюдением Российского морского регистра судоходства (РС). По словам руководителя Балтийского филиала РС Михаила Кутеева, проект 170701 представляет собой пример инновационного подхода. «Здесь создана принципиально новая архитектура: благодаря капсулообразной форме носовых обводов и уникальному строению корпуса траулер будет обладать повышенными мореходными качествами и увеличенной площадью рабочего пространства на борту», - рассказал представитель регистра.

Директор УК «Норебо» Виталий Орлов не скрывал, что закладка головного траулера – большое событие для компании. «В «Норебо» достаточно современный флот, но подходят сроки его обновлять. Мы очень долго, тщательно выбирали проект и завод-изготовитель, – подчеркнул он. –Я надеюсь, что первое судно даст посыл отечественному судостроению и мы сможем построить суда не хуже, а может, и лучше тех, которые строят иностранные верфи. И мы хотим продолжить уже сложившуюся в группе «Норебо» традицию называть свои суда именами легендарных капитанов и людей, внесших значительный вклад в развитие рыбной отрасли».

На сегодняшний день флот предприятий в составе холдинга насчитывает 45 рыбопромысловых судов, работающих в Атлантике и Тихом океане. В прошлом году «Норебо» заключила контракты с «Северной верфью» на строительство шести траулеров-процессоров. Сейчас ведутся переговоры об увеличении заказа еще на три-четыре судна.

По оценке специалистов, ввод в строй новых траулеров позволит увеличить экономическую эффективность и производительность предприятий, входящих в группу «Норебо», и выпускать больше рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как филе, фарш, рыбная мука. Речь идет о товарах, поставляемых как на российский, так и на зарубежные рынки. Кроме того, новые суда будут более экономичными, безопасными и комфортными для экипажей.

Fishnews

  • Планируется, что строительство траулера «Капитан Соколов» станет инновационным проектом. Изображение предоставлено ПАО СЗ «Северная верфь»
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на церемонии закладки судна. Фото предоставлено ПАО СЗ «Северная верфь»
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и гендиректор «Рыбпроминвеста» Владимир ГРИГОРЬЕВ. Фото предоставлено ПАО СЗ «Северная верфь»
  • Памятная фотография на фоне закладной секции траулера Фото предоставлено ПАО СЗ «Северная верфь»
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    НазадМетки: браконьерствомурманскправительстворосрыболовствосудостроение
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