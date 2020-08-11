11 августа 2020 года

Камчатские заводы продолжают закладку икры

Специалисты камчатского рыбоводного завода «Озерки» приступили к отлову производителей лососей. Объемы по нерке, выделенные для целей воспроизводства на этот год, освоены уже на 19%.

Лососевый рыбоводный завод «Озерки» присоединился к еще трем предприятиям Северо-Восточного филиала Главрыбвода и начал отлов производителей лососей для получения икры. К 10 августа сотрудники завода выловили 19% выделенных объемов по нерке.

Общая цифра по отлову производителей включившимися в путину ЛРЗ – Малкинским, Паратунским, «Кеткино» и «Озерки» – достигла 37% от установленных объемов, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. На первых трех заводах на инкубацию заложено свыше 9 млн икринок кеты и чавычи.

В этом году для искусственного воспроизводства водных биоресурсов на пяти рыбоводных заводах, входящих в состав Северо-Восточного филиала Главрыбвода, планируется заложить на инкубацию около 52 млн штук икры лососевых видов рыб – чавычи, нерки, кеты и кижуча.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews