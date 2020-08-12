12 августа 2020 года

Уловы иваси и скумбрии достигли 80 тыс. тонн

По данным отраслевого мониторинга, общий вылов сардины-иваси и скумбрии на Дальнем Востоке на 9 августа превысил 79,5 тыс. тонн. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Темпы прироста уловов пелагических видов рыб – скумбрии и сардины-иваси – за последнюю неделю несколько снизились, но по-прежнему сильно превышают уровень прошлого года. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, общий вылов этих объектов по состоянию на 9 августа составил 79,5 тыс. тонн - на 47,41 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2019 г. В промысле на минувшей неделе участвовали 17 судов под российским флагом.

Основные объемы рыбаки взяли в исключительной экономзоне РФ – 64,5 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В открытом море вылов составил 2,67 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 12,4 тыс. тонн.

В уловах по-прежнему доминирует сардина-иваси – 65,5 тыс. тонн, что на 35,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Результаты по скумбрии гораздо скромнее – 14,03 тыс. тонн (+12,96 тыс. тонн), а по сайре практически отсутствуют – всего 13 тонн.

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