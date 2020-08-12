12 августа 2020 года

ФАС уйдет из аукционных комиссий

Представителей Федеральной антимонопольной службы планируется исключить из состава комиссий, которые занимаются торгами по распределению участков для аквакультуры и долей квот.

По действующим правилам представители ФАС входят в состав комиссий, которые создаются для организации и проведения торгов в рыбной отрасли – аукционов по квотам, торгов по распределению рыбоводных участков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, антимонопольное ведомство подготовило проект поправок в постановления правительства об исключении такого участия. ФАС, согласно законодательству, рассматривает жалобы на нарушение процедуры торгов, выдает предписания. Исключить представителей службы или ее территориальных управлений из состава комиссий, образованных Росрыболовством или его территориальными органами, предлагается, чтобы не допустить конфликта интересов, говорится в пояснительной записке к проекту.

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