12 августа 2020 года

Браконьеры оставили икорный след

В Камчатском крае межрайонная прокуратура провела проверку по факту обнаружения красной икры на автотрассе. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче кеты.

Икру выбросили между 276-м и 277-м километрами автотрассы Мильково – Ключи - Усть-Камчатск.

Выяснилось, что в конце июля браконьеры выловили не менее 100 экземпляров кеты на нерестилище в Усть-Камчатском районе. Из этого лосося злоумышленники заготовили минимум 25 кг икры. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превысил 700 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Незаконные добытчики хотели увезти икру, но были застигнуты. Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, браконьеры выкинули контейнер с деликатесом на дорогу.

Прокурор направил материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews