12 августа 2020 года

Уловы кеты обошли нерку

На 10 августа российские пользователи освоили около 178,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей, 143,3 тыс. тонн из них приходится на Камчатский край. На второе место по объемам добычи вышла кета.

Вылов горбуши на Дальнем Востоке России достиг 127 тыс. тонн, отставание от уровня цикличного года составляет 57%. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на прошедшей неделе основным районом промысла горбуши оставалась Западная Камчатка – там вылов достиг 85,5 тыс. тонн.

Однако этот объем в 1,8 раза меньше результата за аналогичный период 2018 г. Причина – ослабление интенсивности подходов, в том числе из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Сохраняется высокая динамика вылова горбуши на охотоморском побережье Хабаровского края. Там добыто 4,5 тыс. тонн, уловы превышают уровень позапрошлого года на 19%, а средний показатель на отчетную дату для предыдущих трех цикличных лет — на 200%, подчеркнули во ВНИРО.

По данным института, в вылове лососей на Дальнем Востоке произошли качественные изменения: на вторую позицию по объему добычи вышла кета. Ее освоено 26,2 тыс. тонн.

Основным районом добычи этого лосося остается Камчатский край. Вылов кеты в регионе на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 33% ниже среднего уровня 2016 – 2019 гг.

Сохраняются исключительно хорошие подходы кеты в реки охотоморского побережья Хабаровского края. Там наблюдаются наилучшие уловы за последние 5 лет: на отчетную дату добыто 4,1 тыс. тонн кеты при среднемноголетнем значении 2,3 тыс. тонн, обратили внимание во ВНИРО.

Объем вылова нерки на Дальнем Востоке России достиг 24,8 тыс. тонн. Основным районом промысла остается Камчатско-Курильская подзона – в промрайоне поймано 13,9 тыс. тонн озерновской нерки. Ее уловы отстают как от среднемноголетнего уровня для последних 5 лет (–33%), так и от объема добычи на отчетную дату предыдущего года (–42%).

По информации НИИ, существенную роль в снижении уловов играла неблагоприятная метеорологическая обстановка. Кроме того, рыбопромышленникам ввели дополнительный проходной день для пропуска нерки на нерест.

В Камчатском заливе освоено 18 тонн нерки. Там до конца дня 12 августа установлен проходной период для производителей поздней формы нерки и кеты.

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