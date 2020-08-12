12 августа 2020 года

Норвежские лососеводы собрались судиться с властями

В Норвегии 25 компаний, выращивающих семгу и форель, подают коллективный иск против правительства страны. Причиной стало требование сократить производство на 6%.

Ранее госчиновники представили схему - где можно нарастить объемы выращивания лососевых, а где их необходимо сократить. Как пишет Undercurrent News, «красной» оказалась производственная зона № 4, расположенная между районами Нордхордланд и Стат на юге страны. Там работают такие крупные компании, как Mowi и Leroy Seafood Group.

В основу схемы легли данные по распространению морской вши, сообщает корреспондент Fishnews. Однако аквафермеры считают, что эта проблема уже гораздо менее актуальна, чем в предыдущие годы. По их мнению, требование о сокращении производства не имеет под собой никаких профессиональных оснований.

Официальный представитель лососеводов Эван Софтеленд отметил, что у такой меры должна быть обоснованная база, «твердая как скала». Однако именно к аргументам властей у представителей отрасли возникли вопросы.

В результате компании в начале лета заявили о намерении оспорить в суде действия правительства и предложили альтернативные решения проблемы. Например, на 12% сократить производство весной, когда смолт лосося наиболее уязвим.

Министерство торговли, промышленности и рыболовство сначала согласилось обсудить возможные варианты. Однако недавние попытки аквафермеров возобновить диалог не принесли результата, поэтому 5 августа предприятия официально обратились в суд.

При этом лососеводы подчеркивают, что выступают не полностью против схемы, а только против обоснования требования о сокращении производства. Компании указывают, что благодаря координации в отрасли в последние годы уровень распространения морской вши находится ниже порогового.

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