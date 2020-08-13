13 августа 2020 года

Рыбопромышленникам рассказали о действиях при реорганизации

В связи с изменениями регламентов Росрыболовство опубликовало информацию о рассмотрении обращений по переходу права на добычу от одного лица к другому.

С 1 августа вступил в силу новый административный регламент Росрыболовства по распределению квот. При этом регламент, утвержденный приказом Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. № 662, утратил силу, сообщает корреспондент Fishnews.

В связи с этим Росрыболовство проинформировало, как теперь нужно действовать при направлении в ведомство обращений по вопросу заключения дополнительных соглашений о замене стороны по договору на долю квоты при реорганизации юрлица.

В этом случае необходимо руководствоваться положениями Гражданского кодекса РФ, распоряжением правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 1029 - им утверждена примерная форма договора, на основании которого право на вылов переходит от одного лица к другому.

В агентстве напомнили о статье 32 закона «О рыболовстве…». «Переход права на добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица к другому лицу осуществляется в порядке универсального правопреемства в соответствии с гражданским законодательством, если иное не предусмотрено законом о рыболовстве», - обратили внимание в пресс-службе Росрыболовства.

Согласно статье 129 ГК РФ, объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте.

Статьями 57-60 ГК РФ закреплены основные положения по реорганизации юридического лица. Согласно статье 58 ГК РФ, при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

При присоединении юридического лица к другому юрлицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного.

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

Росрыболовство будет рассматривать обращения на их соответствие требованиям ГК РФ и распоряжения № 1029 в порядке, определенном законом от 2 мая 2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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