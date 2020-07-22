22 июля 2020 года

Росрыболовство выпустило новый регламент по договорам на квоты

Федеральное агентство по рыболовству определило сроки и последовательность процедур по распределению квот между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это в том числе предоставление права на вылов объектов, которые переводятся в «одуемые», и новых объектов промысла.

Новый административный регламент Росрыболовства опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Определено, как необходимо действовать при заключении договоров на доли квот добычи, сообщает корреспондент Fishnews.

Речь идет о новых договорах, которые заключаются уже после кампании по перезакреплению долей 2018 г. Это следующие случаи:

– когда объекты промысла, на которые не устанавливался общий допустимый улов (ОДУ), переводятся в «одуемые» (но действующих договоров на доли нет);

– когда в районах действия международного договора России предоставляется доля квоты водных биоресурсов, которые раньше добывались без договоров о закреплении доли международной квоты;

– когда закончился срок действия договоров на долю квоты в морских водах, на долю международной квоты, договоров на доли квот добычи анадромных и катадромных видов во внутреннем водном объекте;

– когда право на добычу приобретается на аукционе.

Административный регламент, утвержденный приказом Минсельхоза от 24 декабря 2015 г. № 662, признается утратившим силу.

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