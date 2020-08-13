13 августа 2020 года

Экспорту вьетнамской креветки помог рынок США

Стоимость поставок креветки Вьетнама в Соединенные Штаты за первое полугодие достигла 323,3 млн долларов - это на 29% выше уровня 2019 г. Такой результат особенно радует отраслевые предприятия республики на фоне общего падения экспорта из-за пандемии.

Данные привела Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). По ее информации, США оказались единственным рынком, на котором удалось добиться роста поставок, сообщает корреспондент Fishnews.

VASEP отмечает, что большая часть вьетнамской креветки сбывается через сети ретейла - это продукция глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, страна заработала за первые шесть месяцев 2 млрд долларов на экспорте креветки, пишет издание Vietnam Plus. В VASEP ожидают, что по итогам года экспорт этого морепродукта в денежном выражении на 20% превысит показатель 2019 г.

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