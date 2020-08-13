13 августа 2020 года

Северные моря обеспечили Карелию богатыми уловами

Рыбопромышленные предприятия Республики Карелия за семь месяцев освоили 83,8 тыс. тонн водных биоресурсов, в 1,7 раза превысив уровень прошлого года. 98% вылова обеспечил промысел в Баренцевом море и северо-восточной части Атлантики.

Вылов донных видов рыб – трески и пикши – в Баренцевом море с января по июль составил 31,3 тыс. тонн. В зонах иностранных государств в Атлантическом океане добыто 47 тыс. тонн пелагических рыб: 37 тыс. тонн путассу, 6,8 тыс. тонн скумбрии, 3,1 тыс. тонн атлантической сельди и 0,1 тыс. тонн морского окуня, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства республики.

Кроме того, в Баренцевом море карельские рыбаки освоили 2,3 тыс. тонн неквотируемого объекта – северной креветки.

В Белом море предприятия региона выловили 137 тонн рыбы и собрали 395 тонн водорослей (в пересчете на сырец).

Пресноводной рыбы в Карелии добыто 1,1 тыс. тонн, в том числе 0,7 тыс. тонн корюшки.

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