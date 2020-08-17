17 августа 2020 года

В Хабаровском крае определились с правилами на осеннюю путину

Амурское теруправление Росрыболовства утвердило протокол, определяющий принципы организации промысла осенней кеты в бассейне Амура и лимане. Промысел откроется с 28 августа.

Условия работы на осенней путине в бассейне реки Амур и лимане комиссия по анадромным в Хабаровском крае установила на заседании 12 августа. Протокол опубликован на сайте территориального управления Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, первые участки включатся в путину с 28 августа. Постепенно к промыслу будут присоединяться и другие районы вверх по реке.

Комиссия также установила периоды пропуска осенней кеты в бассейне Амура и лимане. Решения по срокам промысла и проходным дням распространяются на промышленное рыболовство и организацию любительского лова.

Напомним, что ранее представители рыбной промышленности сообщили о задержке с организацией осенней путины в бассейне Амура и лимане. Из-за этого рыбаки могут пропустить первый ход осенней кеты, заявили в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

К добыче осенней кеты в рамках традиционного рыболовства КМНС в бассейне Амура и лимане приступят с 25 августа.

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