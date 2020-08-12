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В Хабаровском крае снова возникли проблемы с организацией промысла осенней кеты на Амуре и в лимане

Хабаровский край рискует недоловить осеннюю кету

В Хабаровском крае вновь столкнулись с задержкой при организации промысла осенней кеты в бассейне Амура и лимане. Первый протокол комиссии по анадромным, устанавливающий сроки лова, не утвердили, поэтому начало добычи приходится сдвигать.

Как и в прошлом году, в Хабаровском крае снова возникли проблемы с организацией промышленного лова осенней кеты в бассейне Амура и лимане. По действующим правилам, региональные комиссии должны определять сроки начала промысла лососей не меньше чем за 15 календарных дней до даты, которую рекомендовала отраслевая наука.

Первый ход осенней кеты ожидается 26 августа, комиссия собралась вовремя, установила срок для промышленности с 25 августа, однако протокол оказался «сырым» и территориальное управление Росрыболовство его не утвердило, рассказал Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Cергей Рябченко.

Заседание комиссии вновь провели 12 августа, протокол на момент подготовки материала опубликован не был. Но даже с учетом его выхода промысел теперь может начаться только с 28 августа – иначе не будет выполнено требование о 15 календарных днях.

«Таким образом, мы можем первый ход осенней кеты пропустить, а он, как правило, самый мощный», – обратил внимание Сергей Рябченко. Он отметил, что в нынешнем году было уже шесть случаев неутверждения протоколов заседаний комиссии, число таких возвратов растет.

В этом году предприятия на Амуре работают в условиях жестких ограничений, теперь на освоении могут сказаться проблемы с административной организацией промысла.

О задержках заявили и в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна.

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