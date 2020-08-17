17 августа 2020 года

Глава Камчатки попросил правительство об укреплении отраслевой науки

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Камчатского края Владимир Солодов заявил о необходимости усиления отраслевой науки. Руководитель региона сообщил, что вопрос уже прорабатывается с Росрыболовством.

Лососевая путина на Камчатке в этом году вновь показала, насколько важны точные научные прогнозы при подготовке к промыслу. На восточном побережье края объемы добычи оказались ниже тех, на которые ориентировались рыбаки.

По Западной Камчатке подтвердить правильность прогноза помогает предпутинная научная съемка, однако по восточному побережью такого инструмента нет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, о важности научного обеспечения глава региона Владимир Солодов заявил на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Сейчас проводится анализ, по какой причине уловы оказались ниже прогноза, отметил руководитель Камчатского края.

«Нам нужно будет усиливать науку. Я с соответствующими предложениями в Росрыболовство сейчас выхожу, потому что, конечно, точная оценка подхода лосося, подхода рыбы позволит нам правильно спланировать усилия предприятий в этом направлении», - рассказал Владимир Солодов.

При этом он подчеркнул значение рыбного хозяйства для экономики региона (рыбаки Камчатского края добывают более трети от всех уловов в стране) и продовольственной безопасности.

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