17 августа 2020 года

Межведомственная «Путина» собрала богатый улов

С начала лососевой путины в Камчатском крае правоохранители изъяли свыше 24 тонн незаконно добытой красной рыбы и более 5 тонн икры. Против браконьеров возбуждено 75 уголовных дел.

С 1 июня на Камчатке началась не только лососевая путина, но и одноименная межведомственная операция. В мероприятиях по противодействию браконьерству участвуют сотрудники полиции совместно с Росгвардией и Росрыболовством.

С начала спецоперации в органах внутренних дел региона зарегистрировано порядка 180 материалов по сообщениям о преступлениях и правонарушениях в сфере оборота водных биоресурсов. Наибольшее число таких случаев выявлено на территории Елизовского района, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД. По фактам незаконного вылова возбуждено 75 уголовных дел.

В ходе оперативных мероприятий изъято более 5 тонн красной икры, свыше 24 тонн рыб лососевых видов, почти 17 тонн рыб донно-пищевых видов и более 0,55 тонны мяса краба. Браконьеры лишились 60 лодок, сетей общей длиной около 2,5 км, а также других орудий лова и вспомогательного инвентаря. Полицейские также задержали 26 транспортных средств, водители которых перевозили водные биоресурсы без разрешительных документов.

Операция «Путина» продлится в регионе до 1 октября.

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