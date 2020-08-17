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Обрывки сетей превращаются в смертельные ошейники для молодых котиков. Фото инициативной группы «Друзья океана»

Морских котиков избавили от смертельных пут

На острове Тюлений в Сахалинской области прошла первая в России экспедиция по спасению северных морских котиков, запутавшихся в пластиковом мусоре. Волонтерам удалось освободить 28 животных.

Ежегодно десятки тысяч морских котиков и несколько тысяч сивучей приходят для размножения на остров Тюлений в Охотском море. Это крупнейшее репродуктивное лежбище ластоногих на Дальнем Востоке России. Молодые животные часто играют с мусором, плавающим на поверхности моря, и нередко запутываются в нем. Обрывки синтетических рыболовных сетей и колец из пластиковых упаковочных лент превращаются в смертоносные ошейники, глубоко врастая в тела.

Экспедицию организовали туристический клуб «Бумеранг» и группа помощи морским животным «Друзья океана» совместно с Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Поддержку оказали Фонд президентских грантов и рыболовная компания «Посейдон».

«Количество рыболовных сетей и пластикового мусора в море увеличивается с каждым годом, тем самым повышая риск запутывания тюленей, китов и дельфинов. По данным Международной китобойной комиссии, более 300 тыс. китов и дельфинов ежегодно погибают, запутавшись в сетях и пластиковом мусоре», - рассказали Fishnews в пресс-службе «Друзей океана».

По информации инициативной группы, в спасательных мероприятиях приняли участие 12 волонтеров. Освобождение морских котиков было непростым. Экспедиция отрабатывала технику отлова травмированных животных на берегу, их фиксации без применения седативных препаратов и освобождение от ошейников из сетей или упаковочных лент.

Несмотря на сложности, все работы прошли успешно. Ни люди, ни животные не получили ни одной травмы, отметили в инициативной группе.

Также волонтеры убрали с лежбища опасные для животных обрывки сетей, веревок, доски с гвоздями, острое железо.

Общественники и ученые планируют и дальше проводить совместные работы по спасению морских зверей от пластикового мусора на лежбищах Охотского моря.

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Fishnews

  • Обрывки сетей превращаются в смертельные ошейники для молодых котиков. Фото инициативной группы «Друзья океана»
  • Экспедиция отрабатывала технику отлова травмированных животных на берегу. Фото инициативной группы «Друзья океана»
  • Экспедиция отрабатывала технику отлова травмированных животных на берегу. Фото инициативной группы «Друзья океана»
  • С котиков срезали пластик и обрывки сетей. Фото инициативной группы «Друзья океана»
  • С котиков срезали пластик и обрывки сетей. Фото инициативной группы «Друзья океана»
  • Обрывки сетей превращаются в смертельные ошейники для молодых котиков. Фото инициативной группы «Друзья океана»
  • Работа по освобождению морских котиков была непростой. Фото инициативной группы «Друзья океана»
  • Для освобождения от смертельного ошейника морского зверя нужно было сначала поймать. Фото инициативной группы «Друзья океана»
  • После снятия пластикового мусора животных помечали и выпускали. Фото инициативной группы «Друзья океана»
  • Несмотря на сложности, все работы прошли успешно. Фото инициативной группы «Друзья океана»
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