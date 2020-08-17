17 августа 2020 года

Защиту омуля усиливают новой техникой

Рыбоохране Бурятии выделили дополнительные 220 млн рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на приобретение транспорта и оборудования для борьбы с нелегальными добытчиками байкальского омуля.

Нерест омуля начался с 1 августа, поэтому до 15 ноября запрещается добыча биоресурсов на Байкале и реках Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара, Кичера, сообщили Fishnews в пресс-службе минсельхозпрода республики.

По данным министерства, инспекторы рыбоохраны Бурятии в этом году получат более 110 единиц новой техники для рейдов. Уже закуплены 10 автомобилей высокой проходимости «Соболь», 3 вездехода «Трэкол», 4 аэроглиссера «Север», 3 снегохода «Тайга», 5 пятиместных мобильных жилых вагонов.

В конце августа ожидается доставка 4 автомобилей «Урал-Некст» с жилыми модулями на восемь спальных мест, 9 машин ГАЗ «Садко-Некст» с жилыми модулями на пять спальных мест, 2 скоростных катера «КС 701.2», 20 скоростных катеров «Неман», 20 шестиместных резиновых лодок с подвесными моторами. С помощью этой техники Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства сможет одновременно выставить 25 стационарных постов.

«Новая техника с легкостью выдерживает капризы природы и суровые климатические условия. Считаем, что решение и реализация мероприятий, направленных на охрану байкальского омуля, позволит восстановить его численность, обеспечить снятие запрета на вылов для промышленного рыболовства», – подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по АПК и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба-Жалсан Чирипов.

Для охраны омуля в период нереста будут привлечены силы полиции, бойцы Росгвардии, сотрудники ГИМС. Участие в рейдах по местам незаконной торговли ценной рыбой примут сотрудники регионального управления ветеринарии и Россельхознадзора.

Руководитель Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства Василий Гармаев отметил, что в прошлом году удалось снизить браконьерский пресс на байкальского эндемика. Помогли ужесточение наказаний, увеличение такс для исчисления размера ущерба, повышение интенсивности рейдов всеми задействованными ведомствами, применение беспилотников.

В региональном минсельхозпроде обратили внимание, что пойманных браконьеров ждет конфискация судна, орудий добычи, уловов, а также штрафы в размере до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews