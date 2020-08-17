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Специалисты Собского рыбоводного завода выпустили в реку Собь 1 млн мальков муксуна – последнюю партию в сезоне. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Мальков муксуна отправили расти в ямальские реки

Специалисты Собского рыбоводного завода на Ямале выпустили в реку Собь 1 млн мальков муксуна – последнюю партию в сезоне. Всего в текущем году предприятие отправило в воды ЯНАО около 13 млн экземпляров молоди этого ценного вида.

Заключительное зарыбление муксуном состоялось 14 августа в рамках компенсационных мероприятий. Мальков выпускали непосредственно из цехов предприятия. Сначала их помещали в накопительную емкость, а оттуда по рыбопроводу молодь отправлялась в Собь.

После выпуска мальки скатятся для нагула в низовье реки и разойдутся по соровой системе. А с наступлением ледостава отправятся на зимовку в Обскую губу, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Икра муксуна проходила процесс инкубации на нашем заводе с ноября по май. С момента выклева личинок, по прошествии трех месяцев при активном питании мальки достигли навески 1,5 г. В общей сложности мы совместно с нашими партнерами выпустили этим летом около 13 млн штук муксуна – наиболее ценного для Ямала промыслового вида», – рассказал директор завода Дмитрий Колесников.

Рыбоводный сезон предприятие завершит в сентябре. В реку Таз планируется выпустить более 200 тыс. штук чира, подрощенных в садковой линии до навески свыше 10 г. Эта технология подращивания показала свою эффективность, в будущем ее планируется применять и при искусственном воспроизводстве муксуна, отметили в пресс-службе.

Важным шагом в восстановлении популяции этого вида станет получение собственного рыбопосадочного материала от маточного стада, сформированного на предприятии. Первую икру планируется заложить на инкубацию уже в текущем году.

По информации регионального департамента АПК, с момента ввода предприятия в эксплуатацию в 2017 г. в ямальские реки выпущено в общей сложности 33 млн штук муксуна. Это более трети от искусственного воспроизводства вида во всем Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе.

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Fishnews

  • Специалисты Собского рыбоводного завода выпустили в реку Собь 1 млн мальков муксуна – последнюю партию в сезоне. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Сначала молодь помещали в накопительную емкость. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Затем по рыбопроводу мальки отправлялись в Собь. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
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