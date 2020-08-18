18 августа 2020 года

Браконьерское производство закрыли рыбоохрана и ФСБ

В рабочем поселке Охотск Хабаровского края задержали браконьеров, заготавливавших лососевую икру. Правоохранители изъяли незаконную продукцию и нашли стан, где ее производили.

Совместный рейд по пресечению незаконного оборота водных биоресурсов провели сотрудники рыбоохраны и регионального управления ФСБ. Были задержаны двое мужчин, перевозивших на моторной лодке пластиковые емкости с лососевой икрой (53 кг) и орудия лова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства, причиненный ущерб составил 1 444 682 рубля.

Осматривая место происшествия, правоохранители нашли браконьерский стан – временное жилище и подпольный цех для заготовки икры. Там находились компоненты и кустарные приспособления для переработки рыбы.

Кроме того, обнаружено нарезное и гладкоствольное оружие с боеприпасами без соответствующих разрешений. «Криминальный талант браконьеров распространялся также на добычу диких животных», – отметили в теруправлении.

Материалы переданы в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела.

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