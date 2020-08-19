19 августа 2020 года

Иваси стремится к новым вершинам

Дальневосточные рыбаки продолжают наращивать уловы на промысле сардины-иваси и скумбрии. К середине августа суммарный вылов во всех районах превысил 92 тыс. тонн.

По данным отраслевого мониторинга, общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры на Дальнем Востоке на 16 августа составил 92,4 тыс. тонн, что на 53,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 г.

Максимальные объемы – 77,3 тыс. тонн – рыбаки освоили в исключительной экономической зоне России, это почти на 40 тыс. тонн больше, чем год назад, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В открытом море добыто 2,7 тыс. тонн, в экономзоне Японии – 12,4 тыс. тонн.

Основной прирост в уловах обеспечивает сардина-иваси, уровень ее добычи уже превысил 78,1 тыс. тонн, что на 41,4 тыс. тонн больше показателей прошлого года. Вылов скумбрии за неделю вырос всего на 0,2 тыс. тонн – до 14,23 тыс. тонн, тем не менее это на 12,94 тыс. тонн больше, чем на ту же дату 2019 г. На этом фоне вылов сайры остается незначительным – 13,3 тонны.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на минувшей неделе промысел пелагических видов рыб в российской экономзоне вели 24 добывающих судна.

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