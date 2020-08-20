20 августа 2020 года

Западная Камчатка получила добавку по кете

Камчатская комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб распределила дополнительные объемы кеты, выделенные на западном побережье.

Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве увеличило возможный вылов кеты в Западно-Камчатской подзоне на 4 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской – на 300 тонн.

В соответствии с этим решением, краевая комиссия по анадромным скорректировала объемы для добычи, сообщает корреспондент Fishnews. Это уже не первая добавка по лососям на Западной Камчатке.

В то же время комиссия решила с 20 августа запретить промысел на морских участках №№ 175 – 188 и ввести временный запрет с этого же времени для участков реки Опала. Это объясняется оценками пропуска лосося на нерестилища.

По данным на 17 августа, вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае превысил 171 тыс. тонн.

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