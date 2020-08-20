20 августа 2020 года

Госуслуги пришли на помощь коренным жителям Ямала

Департамент АПК Ямало-Ненецкого округа продолжает прием заявок на традиционное рыболовство в будущем году. Представители коренных народов подали уже около 350 обращений, 10% из которых – через портал госуслуг.

Основной объем заявок в департаменте ожидают в последние числа августа – от муниципалитетов, самостоятельно принимавших документы от граждан. Заявиться на традиционное рыболовство необходимо до 1 сентября.

Возможность подать заявку через портал госуслуг появилась в этом году. Подобная инструкция опубликована на сайте департамента. Традиционную «бумажную» форму заявки и образец ее заполнения также можно найти и скачать на сайте ведомства.

На основании предоставленных данных будут распределены квоты на вылов рыбы в 2021 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе департамента, право на традиционное рыболовство в округе имеют представители трех национальностей – ненцы, ханты и селькупы.

«С прошлого года принцип предоставления квот изменился: если ранее в заявке указывались все члены семьи заявителя или общины, то теперь – только один заявитель, который указывает желаемый объем добычи рыбы с учетом потребности семьи», – обратила внимание заместитель директора департамента Любовь Охман.

По данным ведомства, в этом году коренным малочисленным народам ЯНАО разрешено добыть в общей сложности 180 тонн сиговых – чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди. Это на 30 тонн больше, чем в 2019 г. Квоты на традиционное рыболовство предоставлены 2263 заявителям.

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