21 августа 2020 года

Грамотно восстановить запасы муксуна поможет генетика

Ученые выяснили, что тазовский и обский муксуны генетически идентичны. Это открытие позволит использовать молодь от маточного стада Собского рыбоводного завода для восполнения популяции Таза.

Масштабные исследования популяций муксуна на всем ареале его обитания выполнили специалисты Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН. Работа проводились по заказу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с Российским центром освоения Арктики.

Ученые собрали генетический материал 11 популяций муксуна, обитающих в крупнейших реках Западной и Восточной Сибири. На основании полученного материала была составлена генетическая карта. Исследовали и маточное стадо муксуна, выращенное на Собском рыбоводном заводе.

«Генетический анализ муксуна из искусственных популяций Собского рыбоводного завода показал, что они не отличаются по генетическим маркерам от природных популяций, а наиболее близки к популяциям рек Западной Сибири и могут быть использованы в качестве донорских в ходе проведения мероприятий по восстановлению численности популяций Оби и Таза. При этом выявлены видовые различия с популяциями муксуна, обитающего в реках других регионов Западной и Восточной Сибири, включая Енисей», – отметил руководитель исследований, член-корреспондент РАН Владимир Богданов.

Результаты научной работы лягут в основу выстраивания дальнейшей стратегии искусственного воспроизводства муксуна в округе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, с 2016 г. объемы выпусков этой рыбы в реки Обского бассейна увеличились в пять раз: с 2,5 млн особей в 2016 г. до почти 13 млн штук в 2020 г. Теперь специалисты получили научное подтверждение того, что молодью муксуна, выращенной на Собском рыбоводном заводе, можно восстанавливать запасы тазовской популяции.

Кроме того, результаты научной работы могут использоваться для борьбы с незаконной добычей и оборотом муксуна. Полученные материалы позволят отличить особь, обитающую на Ямале, от выловленной в другом регионе, например в Красноярском крае.

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