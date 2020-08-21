21 августа 2020 года

Черная икра «затесалась в компанию» к легальному лососю

В Иркутской области сотрудники Россельхознадзора и полиции перехватили 30 кг икры осетровых без маркировки. Деликатес перевозили вместе с горбушей и другой рыбной продукцией.

Незаконный груз, подлежащий ветеринарному контролю, выявили на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка. В ходе досмотра полуприцепа-рефрижератора, перевозившего 20 тонн замороженной горбуши и другой рыбной продукции по маршруту Владивосток – Ставрополь, обнаружили 60 пищевых контейнеров без маркировки с икрой осетровых пород рыб, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что это нарушение федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Водителя грузовика привлекли к административной ответственности с наложением штрафа. Контейнеры с рыбным деликатесом изъяты и помещены на ответственное хранение до принятия правового решения.

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