21 августа 2020 года

Инвестквоты для заводов не укладываются в регламент

Береговые заводы, которые вводятся в эксплуатацию этой осенью, рискуют не получить инвестквот. Если не продлить сроки приемки документов для распределения этих объемов на следующий год, введенные в эксплуатацию объекты останутся без сырья на весь год, считают в АСРФ.

Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в планы запуска рыбоперерабатывающих заводов, построенных в рамках механизма инвестквот. «Часть этих объектов планировалась к сдаче в апреле или летом, но сроки пришлось сдвинуть, и теперь для девяти заводов они приходятся на один и тот же период – сентябрь-октябрь», – рассказал Fishnews президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев.

На заседании комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре 20 августа он высказал опасения, что часть береговых комплексов не успеет пройти процедуру приемки и получить все необходимые акты, заключения и решения в срок, отведенный для распределения инвестквот на будущий год.

Чтобы получить инвестквоты в 2021 г., предприятию нужно предоставить либо акт проверки Минпромторга до 1 октября, либо решение межведомственной комиссии до 1 ноября. «Проведение проверок одновременно для всех объектов в разных регионах неисполнимо», – обратил внимание президент АСРФ.

В связи с этим ассоциация считает целесообразным зарезервировать за заводами объем инвестквот для их распределения в следующем году, если установленные для этого документы будут поданы до 25 декабря 2020 г. Соответствующие изменения предложено внести в постановление правительства от 29 мая 2017 г. № 648.

Участники заседания поддержали это предложение, отметив, что в аналогичной ситуации оказались некоторые суда, также построенные под инвестквоты. Председатель комиссии Герман Зверев попросил ассоциацию направить необходимые материалы для представления этого вопроса на совещании в Минсельхозе.

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