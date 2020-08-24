24 августа 2020 года

ТОР «Николаевск» получила землю для рыбоводного завода

Правительство расширило границы территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае. Дополнительный участок включили для строительства завода по воспроизводству лосося.

В состав территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск» включили дополнительный земельный участок. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока, в границах ТОР планируется создать завод по воспроизводству кеты и горбуши. Предприятие будет работать на реках Ныгай (Лангр) и Корюшка Николаевского района. Также проект предусматривает запуск в Николаевске-на-Амуре комплекса по рыбопереработке.

Инвестором выступает компания «ВБР-Трейд», объем частных вложений в проект оценивается в сумму около 200 млн рублей.

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Николаевск» в Хабаровском крае была официально создана в 2017 г., среди ее специализаций – рыболовство, судостроение и судоремонт.

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