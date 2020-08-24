24 августа 2020 года

Портам добавили инвестиционный сбор

Минтранс предусмотрел, в каких портах будет взиматься инвестиционный сбор. В список вошло 13 гаваней.

Инвестиционный портовый сбор предусмотрен для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к федеральной собственности.

Приказом от 29 июня 2020 г. № 219 Министерство транспорта России предусмотрела, в каких портах может взиматься такая плата. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли Большой порт Санкт-Петербург, Ванино (Хабаровский край), Владивосток, Восточный (Приморский край), Высоцк (Ленинградская область), Де-Кастри (Хабаровский край), Мурманск, Находка (Приморье), Новороссийск (Краснодарский край), Пригородное (Сахалинская область), Приморск (Ленинградская область), Туапсе (Краснодарского края), Усть-Луга (Ленинградская область).

Порядок определения размера инвестиционного сбора, его взимания и применения утвержден постановлением правительства от 18 мая 2019 г. № 616. Сбор распространили в определенных случаях и на рыбопромысловый флот.

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