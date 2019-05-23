23 мая 2019 года

Рыбаки частично попали под инвестиционный сбор

Приняты правила расчета и взимания инвестиционного портового сбора. Он предусмотрен и для рыбацких судов, возвращающихся или убывающих в иностранный порт. Предполагается, что в результате стоимость захода увеличится на 2-4%.

Правила утверждены постановлением правительства от 16 мая 2019 г. № 616 «Об определении размера инвестиционного портового сбора, его взимании и применении». Документ принят в соответствии с изменениями, внесенными в 2017 г. в закон «О морских портах в Российской Федерации…».

Как сообщает корреспондент Fishnews, собранные средства будут инвестироваться в строительство или реконструкцию находящихся в федеральной собственности объектов инфраструктуры портов. Сбор будет взиматься однократно за заход судна в порт или выход из него. Ставка сбора будет зависеть от валовой вместимости судна. Сбор не будет взиматься при заходах без операций с грузами или обслуживания пассажиров, а также с судов, проходящих акваторию порта транзитом.

Размер сбора будет определяться нормативно-правовым актом ФАС применительно к каждому хозяйствующему субъекту, инвестирующему в строительство и реконструкцию. Соответственно, ставка будет зависеть от требуемого на каждый год объема инвестиций в том или ином порту.

В список судов, с которых будут взиматься сбор, вошел рыбопромысловый флот, прибывающий из иностранного порта либо убывающий в иностранный порт. Правила содержат оговорку, что сборы с рыбацких судов могут быть направлены исключительно на строительство и реконструкцию объектов по обслуживанию таких судов и, соответственно, сборы с рыбаков будут взиматься только в тех портах, где такие инвестиции осуществляются.

Газета «Коммерсант», сославшись на оценку ФГУП «Росморпорт», сообщила, что сбор повысит стоимость судозахода, включая затраты на перевалку, не более чем на 2–4% в зависимости от порта.

Fishnews