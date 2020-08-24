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Зарубежные страны вводят дополнительные требования по заходу судов и поставкам рыбопродукции

АСРФ разработала рекомендации для рыбаков на период пандемии

Зарубежные страны вводят дополнительные требования по заходу судов и поставкам продукции на фоне высоких рисков новых вспышек COVID-19. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота сформулировала рекомендации для предприятий, поставляющих рыбопродукцию на внешний рынок.

В последние месяцы зарубежные СМИ неоднократно сообщали о фактах обнаружения на упаковке импортной замороженной продукции следов коронавируса. Оборот таких товаров, среди которых есть и морепродукты, приостанавливался до выявления обстоятельств заражения.

Как отмечают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), неблагоприятная ситуация потребовала усиления мер безопасности на российских предприятиях и судах рыбопромышленных компаний. Соответствующие обращения китайская и южнокорейская стороны направили в ведомства РФ, курирующие вопросы качества и безопасности экспорта.

В частности, Китай проинформировал о необходимости приостанавливать поставки пищевой продукции в КНР с предприятий, у сотрудников которых будет обнаружен COVID-19. Озвучиваются и требования китайских компетентных органов по видеоаудиту российских рыбоперерабатывающих предприятий и промысловых судов в условиях пандемии.

Республика Корея также усилила карантинные меры. Экипажи российских промысловых и транспортных судов, перевозящих рыбопродукцию, обязаны проходить в РФ тестирование на коронавирус (ПЦР-тест) в медицинских учреждениях, признанных корейской стороной.

В этих условиях АСРФ разработала рекомендации для судовладельцев по соблюдению стандартов выпуска безопасной рыбопродукции, сообщает корреспондент Fishnews. Ассоциация рекомендует российским компаниям руководствоваться предписаниями международных организаций и органов власти РФ.

В частности, руководство компаний призывают организовать еженедельное лабораторное тестирование на COVID-19 работников офисов и членов экипажей. Рекомендуется обеспечить условия для дистанционной работы максимальному количеству сотрудников, а людей, прибывших из стран с повышенным риском заражения, допускать на рабочие места лишь после прохождения 14-дневной самоизоляции.

Все моряки до отправки на судно при смене экипажа также должны соблюдать самоизоляцию и подтверждать свой статус многократным тестированием на коронавирус. Производство рыбопродукции в море должно осуществляться с соблюдением принципов HACCP и исключать ее бактериальное и вирусное заражение.

Также АСРФ призывает рыбодобывающие компании ответственно подходить к выбору контрагентов, осуществляющих доставку рыбной продукции из района промысла.

Рекомендации АСРФ для судовладельцев рыбопромыслового флота смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews

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