25 августа 2020 года

Промысел осенней кеты на Амуре открывается раньше

Промышленный лов осенней кеты в бассейне реки Амур и Амурском лимане открывается с 25 августа. Ранее предусматривалось, что первые участки включатся в путину с 28 августа.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае приняла решение об изменении сроков промысла осенней кеты в бассейне Амура и лимане. Лов открывается с 25 августа и далее со сдвижкой на день вверх по реке. Решение распространяется на промышленное рыболовство и организацию любительского лова.

Ранее вышел протокол о старте осенней путины для промышленников с 28 августа - предприятия тогда заявляли, что с такими сроками пропустят первый ход лосося. Теперь рыбаки получили возможность начать работу раньше.

В этом году для освоения в режиме промышленного рыболовства, традиционного лова и организации любительской рыбалки организовано около 13 тыс. тонн осенней кеты.

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