25 августа 2020 года

Южные Курилы установили рекорд по контейнерным перевозкам рыбы

Рекордные объемы продукции из водных биоресурсов отправлены через контейнерный терминал на Кунашире: свой путь к покупателям в семи странах мира отсюда начали 2900 тонн рыбы.

Контейнерные перевозки через терминал на Кунашире с 2017 г. развивает Южно-Курильский рыбокомбинат. Логистический проект позволяет сэкономить время, промежуточные перевалки продукции не требуются – это преимущество для сохранения качества товара.

Объемы перевозок через терминал ежегодно растут, рассказали в компании. Если за 2018 г. таким образом вывезено чуть больше сотни сорокафутовых контейнеров с мороженой рыбопродукцией, то в 2019 г. – уже 550.

В августе 2020 г. терминал установил рекорд: за сутки с Кунашира отправлено 111 рефрижераторных контейнеров, общий вес рыбного груза составил около 2900 тонн. Продукция ушла в семь стран – это Россия, Польша, Турция, Китай, Корея, Таиланд и Вьетнам, сообщил Fishnews коммерческий директор Южно-Курильского рыбокомбината Дмитрий Гусев.

Контейнеровоз доставит до покупателей продукцию берегового завода ЮКРК, действующего на Кунашире, а также лосось, который суда компании принимали на Камчатке.

Нынешняя отгрузка соответствует тем объемам, которые в прошлом году отправлялись за три месяца, отметил представитель предприятия. В компании рассчитывают, что терминал будет наращивать показатели, тем более что ожидается рост производства продукции.

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