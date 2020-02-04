04 февраля 2020 года

Южные Курилы увеличивают контейнерные перевозки рыбы

Контейнерный терминал на Кунашире работает успешно, это направление будет только развиваться, уверен генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Проект по организации контейнерных перевозок через Кунашир ЮКРК реализует совместно с партнерами из Дальневосточного логистического центра. Если за 2018 г. таким образом вывезено чуть больше сотни сорокафутовых контейнеров с мороженой рыбопродукцией, то в 2019 г. – уже 550, рассказал Fishnews руководитель курильской компании Константин Коробков.

Это около 14 тыс. тонн готовой продукции, отметил он. В среднем предприятие отправляет 60% товара в Россию, 40% - за границу, сообщил генеральный директор ЮКРК. Среди клиентов – Дальний Восток, Сибирь, Урал, центральная часть страны, северо-западные регионы. За рубежом – страны АТР, Польша, Нигерия, Испания.

Контейнерные перевозки – это плюс для сохранения качества продукции, ведь нет необходимости в промежуточных перевалках, не нужно беспокоиться, соблюдается ли при них температурный режим.

Также при таком способе транспортировки есть возможность доставлять в одном контейнере небольшие партии сразу для нескольких оптовиков. Это позволяет сократить время между производством продукции и ее прибытием к покупателю, отметил Константин Коробков.

«Задача компании – чтобы от момента, когда добыто сырье, до момента, когда продана продукция из этого сырья, проходило не больше 30 дней. И вот контейнерные перевозки, как никакие другие, этому способствуют», – считает руководитель Южно-Курильского рыбокомбината.

Перевозка осуществляется как напрямую до портов Приморья, так и Северным морским путем и Южным морским путем, включая интермодальные перевозки до двери клиента в 8 регионах России.

Есть опыт по доставке в Южно-Курильск лосося, принятого в путину на Камчатке, затем рыба в контейнерах расходилась по всему миру. Такая логистическая схема позволяет миновать Владивосток с его сложностями и задержками в оформлении.

Контейнерными перевозками заинтересовались и другие рыбопромышленные компании, работающие на Южных Курилах. Этот путь будет только развиваться, уверен Константин Коробков.

Fishnews