26 августа 2020 года

Торговле России и Китая поможет дорожная карта

Россия и КНР намерены в ближайшее время согласовать дорожную карту по развитию торговли товарами и услугами. За счет совместных действий предполагается к 2024 г. достичь планки в 200 млрд долларов.

Перспективы сотрудничества рассматривались на заседании российско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое провели министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр коммерции КНР Чжун Шань.

«Министры обсудили обширную экономическую повестку в преддверии планируемых осенью переговоров на высоком уровне», - рассказали Fishnews в пресс-службе российского ведомства.

Как отметили на заседании, несмотря на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию в мире и некоторое проседание двустороннего товарооборота в первой половине 2020 г., налицо положительные изменения в товарной структуре российского экспорта в КНР. В частности, увеличились показатели поставок российской сельхозпродукции, продуктов питания, химической продукции, черных металлов.

«Главное – выполнить поручение лидеров наших стран, доработать, согласовать и подписать дорожную карту, чтобы к 2024 году выйти на поставленную цель – 200 млрд долларов товарооборота», - подчеркнул Максим Решетников.

Министры договорились до 24-го заседания Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, намеченного на осень, завершить работу по согласованию дорожной карты.

Важным направлением сотрудничества Максим Решетников назвал развитие электронной торговли.

Министры также подтвердили настрой продолжить работу по обеспечению взаимного доступа сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран.

Напомним, что о разработке дорожной карты Минэкономразвития РФ и Министерство коммерции КНР договорились в сентябре 2019 г.

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