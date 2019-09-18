18 сентября 2019 года

Россия и Китай определят шаги по развитию взаимной торговли

Минэкономразвития и Министерство коммерции КНР договорились о разработке дорожной карты по развитию торговли товарами и услугами. К 2024 г. товарооборот должен достичь планки в 200 млрд долларов.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета Китая господин Ли Кэцян обсудили вопросы и перспективы торгово-экономического сотрудничества на 24-й регулярной встрече глав правительств России и КНР.

По итогам встречи подписано 18 документов, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. В их числе - Совместное заявление Министерства экономического развития РФ и Министерства коммерции КНР о разработке дорожной карты по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами к 2024 г.

«Китай является нашим самым крупным торговым партнером. За прошлый год взаимный товарооборот увеличился практически на четверть, составил свыше 108 млрд долларов. За первую половину этого года также фиксируется его рост», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин поставили задачу к 2024 г. добиться объема двусторонней торговли в 200 млрд долларов. Достичь этого показателя планируется прежде всего за счет совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, в области высоких технологий, в аграрной сфере, перечислил ключевые направления российский премьер. «И конечно, мы считаем важным развивать новые формы торговли и систему электронных услуг», - добавил он.

По данным консалтинговой компании Fishery Strategy Consulting, в прошлом году на долю Китая пришлось 57,3% экспорта рыбы и морепродуктов из России в натуральном выражении, 35,1% - в стоимостном выражении.

Fishnews