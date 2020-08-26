26 августа 2020 года

Пелагическая путина принесла уже больше 100 тыс. тонн

По данным на 23 августа, российские рыбаки добыли более 101,7 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. При этом уловы иваси вдвое превышают прошлогодний показатель.

Вылов пелагических объектов – дальневосточной сардины (иваси), скумбрии и сайры – на 56,82 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

На первом месте по уловам остается иваси: российские рыбаки взяли уже больше 87 тыс. тонн дальневосточной сардины. Прибавка по сравнению с показателем на 23 августа 2019 г. – 45,02 тыс. тон.

Положительная динамика сохраняется и на промысле скумбрии: выловлено 14,38 тыс. тонн – на 12,86 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Уловы сайры незначительны – около 13 тонн.

Большая часть вылова пелагических объектов приходится на российскую экономзону – около 87 тыс. тонн. В открытом море рыбаки взяли около 3 тыс. тонн, в зоне Японии – 12,4 тыс. тонн.

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