Новости
Руководитель Росморречфлота Александр ПОШИВАЙ и врио губернатора Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы федерального агентства

Гавани Камчатки очистят от погибших судов

Росморречфлот и правительство Камчатки договорились о совместной работе по очистке акватории морского порта Петропавловска-Камчатского и Авачинской губы от затонувшего флота.

Такие планы были озвучены на встрече главы региона Владимира Солодова с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Александром Пошиваем. Ранее этот вопрос поднимался на совещании с председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального кабмина.

По предварительной информации, в акватории морского порта Петропавловска-Камчатского в Авачинской губе находится 84 затонувших судна.«Все суда поднять одновременно невозможно. По согласованию с правительством Камчатского края будет разработан план приоритетов, составлен список судов, которые следует поднять в первую очередь, – сказал руководитель Росморречфлота. – Если соответствующее поручение нам будет дано в ближайшее время, то после соблюдения необходимых документальных формальностей через 8-12 месяцев мы сможем непосредственно приступить к этой работе. То есть сам план действий понятен, измерим по времени, положительную перспективу мы видим».

Отдельно Владимир Солодов и Александр Пошивай рассмотрели вопрос об акватории удаленного терминала Усть-Камчатск, где находится наибольшее количество брошенных судов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

Также на встрече обсуждались строительство парома и грузопассажирского судна для обеспечения круглогодичного сообщения с Курильскими и Командорскими островами, возможность строительства грузового причала в удаленном морском терминале Оссора, необходимость пополнения состава вспомогательного флота с учетом ожидаемого увеличения грузооборота за счет грузов, следующих транзитом через Северный морской путь.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчаткаправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Все материалы

Интервью

Директор морских программ компании «Морская сертификация» Андрей ВИННИКОВ

Директор морских программ компании «Морская сертификация»

Андрей ВИННИКОВ

Нерестовые реки рискуют потерять «зеленый щит»

Генеральный директор Мурманского тралового флота Андрей ГУЛЯЕВ

Генеральный директор Мурманского тралового флота

Андрей ГУЛЯЕВ

Верность морскому духу

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Основная поддержка для нас – современные проекты

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Все интервью

Личное мнение

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Все материалы

Крупным планом

Большой интерес к биржевой площадке на ВЭФ-2017 проявил министр морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чун

Кто разомкнет биржевой круг?

Новые перерабатывающие заводы для рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока конструируют, строят и запускают специалисты ООО «Технологическое оборудование»

«Технологическое оборудование»: на одной волне с рыбаками

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.