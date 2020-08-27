27 августа 2020 года

Гавани Камчатки очистят от погибших судов

Росморречфлот и правительство Камчатки договорились о совместной работе по очистке акватории морского порта Петропавловска-Камчатского и Авачинской губы от затонувшего флота.

Такие планы были озвучены на встрече главы региона Владимира Солодова с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Александром Пошиваем. Ранее этот вопрос поднимался на совещании с председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального кабмина.

По предварительной информации, в акватории морского порта Петропавловска-Камчатского в Авачинской губе находится 84 затонувших судна.«Все суда поднять одновременно невозможно. По согласованию с правительством Камчатского края будет разработан план приоритетов, составлен список судов, которые следует поднять в первую очередь, – сказал руководитель Росморречфлота. – Если соответствующее поручение нам будет дано в ближайшее время, то после соблюдения необходимых документальных формальностей через 8-12 месяцев мы сможем непосредственно приступить к этой работе. То есть сам план действий понятен, измерим по времени, положительную перспективу мы видим».

Отдельно Владимир Солодов и Александр Пошивай рассмотрели вопрос об акватории удаленного терминала Усть-Камчатск, где находится наибольшее количество брошенных судов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

Также на встрече обсуждались строительство парома и грузопассажирского судна для обеспечения круглогодичного сообщения с Курильскими и Командорскими островами, возможность строительства грузового причала в удаленном морском терминале Оссора, необходимость пополнения состава вспомогательного флота с учетом ожидаемого увеличения грузооборота за счет грузов, следующих транзитом через Северный морской путь.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews