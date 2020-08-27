27 августа 2020 года

Три плавсредства задержали пограничники в Приморье

У побережья Приморского края задержаны два российских судна с креветками и катер с крабами на борту. Разрешительные документы на промысел этих видов водных биоресурсов экипажи не предъявили, сообщили в пограничном управлении.

Оба судна имели разрешение на добычу разнорыбицы, однако осмотровые группы обнаружили на них креветку разных видов общим весом более 240 кг, заявили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Рыночная стоимость изъятой креветки – порядка 230 тыс. рублей.

На борту катера было более 70 кг конечностей камчатского краба и более 450 живых особей краба разных видов. После пересчета пограничники выпустили их в воду. Ведется разбирательство.

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