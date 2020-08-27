27 августа 2020 года

Плановые проверки убрали из регламента рыбоохраны

Росрыболовство выпустило новый административный регламент по осуществлению федерального госконтроля в области рыболовства. Теперь в арсенале рыбоохраны не предусматриваются плановые проверки.

Новый административный регламент по осуществлению федерального госконтроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов утвержден приказом Росрыболовства от 11 февраля 2020 г. № 64. Документ вступит в силу с 6 сентября.

При этом приказ Минсельхоза от 14 февраля 2020 г. № 64 будет признан утратившим силу.

Регламент определяет сроки и последовательность процедур, которые Росрыболовство и его теруправление осуществляют в рамках госконтроля, порядок взаимодействия контролеров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

При этом плановые проверки при федеральном госконтроле в области рыболовства и сохранения ВБР больше не предусматриваются. Напомним, что соответствующий закон был принят в апреле.

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